Polícia aguarda vídeo de câmeras de PMs que atenderam ocorrência do Porsche

Condutor foi liberado pela PM depois do acidente. O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, bairro da zona leste de São Paulo. O condutor chegou a ser levado ao hospital, mas morreu. Fernando de Andrade deixou o local do acidente depois de ser liberado por policiais militares que atenderam à ocorrência.

130 quilômetros por hora. Testemunhas contaram à polícia que o Porsche tentou fazer uma ultrapassagem em alta velocidade. Um perito disse ao UOL que o carro estava a mais de 130 km/h - o limite de velocidade da Salim Farah Maluf é de 50 km/h.

Pedido de prisão preventiva. Na sexta-feira (5), a Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão preventiva de Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, que dirigia o Porsche 911 Carrera e bateu na traseira de um Renault Sandero, matando o condutor, o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

Depoimento da namorada deve acontecer esta semana. A namorada de Fernando deve ser ouvida nos próximos dias. Uma testemunha ouvida pela polícia sob sigilo disse ter visto uma garrafa no carro depois do acidente. Depois do acidente, a namorada do amigo Fernando disse em depoimento que o companheiro tinha bebido e foi aconselhado a não dirigir, mas ignorou. O episódio aconteceu quando eles saíam de um "open bar".

"Punição exemplar a quem dirige e mata uma pessoa". Segundo o delegado Nilson Alves, do 30º DP (Tatuapé), Andrade tem "alto poder aquisitivo" e pode fugir do país ou ameaçar testemunhas e influenciar no caso. O dono do Porsche só foi se apresentar à polícia 38 horas depois do acidente. "Uma pessoa que bebe, dirige e mata outra pessoa tem que sofrer uma punição exemplar", disse Alves.

Pedido de prisão ainda não foi analisado. O Ministério Público deu parecer favorável à prisão preventiva de Andrade Filho e pediu que seja estabelecida fiança de R$ 500 mil. Caso o pedido de prisão seja negado, o MP pede que a carteira de habilitação e o passaporte de Andrade Filho sejam recolhidos.