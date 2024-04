Caso Marielle: Chiquinho Brazão aciona STF e pede apuração de uso de algema

O deputado federal Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), preso sob suspeita de mandar matar a vereadora Marielle Franco, pediu investigação sobre o uso de algemas durante a prisão dele.

O que aconteceu

A defesa de Chiquinho diz que houve "abuso" ao submetê-lo a essa situação. Para os advogados, a Polícia Federal não teve cuidado ao expor o parlamentar a um momento de constrangimento. Além de Chiquinho, Domingos Brazão também desceu com algemas da aeronave na qual foi transportado.

Advogados se queixaram de tratamento diferenciado a delegado que também foi preso. No momento em que desceu do avião, o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa estava sem algemas. Ele é acusado de ter planejado o assassinato de Marielle e colaborado com Chiquinho e Domingos.