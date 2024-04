Fugitivos de Mossoró: vídeos de câmera corporal e viatura mostram recaptura

A ilha a que Rogério se referia é a Ilha de Mosqueiro, no Pará, localizada a 70 quilômetros do centro de Belém. Antes, segundo as investigações, os fugitivos saíram de Icapuí, no Ceará, e fizeram uma viagem de seis dias pela costa. No começo da fuga, eles ficaram um mês em Baraúna, no Rio Grande do Norte.

Porque agora nós atravessamos uma parte por água. Estamos aqui nesse lugar, tipo uma ilha, esperando alguém buscar nós. Eu acho que hoje ou amanhã chega um carro aqui pra pegar nós. Vai tirar nós de dentro do país.

Rogério da Silva Mendonça