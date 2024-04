Pai de menina que morreu baleada no trânsito disputou 'racha' com suspeito

O pai da menina Melissa, que morreu baleada durante uma briga de trânsito em Minas Gerais, disputou "racha' com o atirador, concluiu a polícia.

O que aconteceu

O pai de Melissa e o suspeito do crime disputaram um racha por 25 km. Caso foi na rodovia Fernão Dias, em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Além do pai, estavam no carro Melissa, de seis anos, o irmão dela, de três anos, e a avó.

Eles correram pela estrada até o carro da família ser fechado pelo veículo do suspeito. O inquérito foi finalizado em março e teve o resultado divulgado nesta segunda-feira (8).