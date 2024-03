Chiquinho Brazão: deputado citado no caso Marielle é centrão e baixo clero

Lewandowski disse que não teve acesso à delação. Ele ainda reiterou que o caso tramita em segredo de Justiça.

O inquérito que apura o assassinato de Marielle foi enviado ao Supremo neste mês, por determinação do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Raul Araújo, após novas provas fazerem menção ao nome de um parlamentar federal com foro privilegiado.

A relatoria do caso Marielle foi sorteada entre os cinco ministros da Primeira Turma do STF e caiu com a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Foi Moraes o responsável pela homologação da delação de Lessa.