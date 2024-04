Caso Porsche: Filho de motorista morto em SP lamenta aniversário sem o pai

Luam Silva, filho do motorista de aplicativo que morreu após colisão com Porsche em São Paulo, lamentou nesta quarta-feira (10) estar fazendo aniversário e não poder comemorá-lo ao lado do pai, Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

O que aconteceu

O jovem, que completou 24 anos, divulgou um texto nas redes sociais. Luam afirma estar sentindo um "vazio" com a ausência do pai na data e disse tentar se distrair, mesmo sendo impossível por pensar em Ornaldo o tempo todo. "Penso no tempo que eu poderia ter aproveitado mais. Eu queria ter o poder de voltar no tempo e passar mais tempo com você", escreveu.

Filho relembra momentos ao lado do pai. Ele citou quando ganhou um PlayStation 2 do pai em um Dia das Crianças, e rememorou a alegria que ele e o irmão, Lucas, tiveram ao vê-lo descendo as escadas com os presentes em mãos.