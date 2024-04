Adolescente capota carro com meia tonelada de maconha em perseguição; vídeo

Um adolescente de 16 anos capotou um carro com 559 kg de maconha enquanto tentava fugir da polícia. O caso ocorreu na manhã de domingo (14), em Laranjeiras do Sul, no Paraná.

O que aconteceu

Adolescente foi apreendido após fugir da polícia com drogas. O carro usado na fuga havia sido furtado em Curitiba (a cerca de 12 km de Laranjeiras do Sul) em outubro do ano passado.

Vídeo mostra momento em que adolescente capota. Durante a perseguição, o jovem perdeu o controle do veículo, bateu em um barranco e capotou.