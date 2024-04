Morre mulher baleada por PM; ele também matou outro policial e se matou

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia em que Érica entrou na Justiça com pedido similar a divórcio. Ela solicitou para a Justiça reconhecer e extinguir o vínculo (similar a um divórcio) entre ela e o cabo Moisés, 31, em um mesmo ato oficial.

O cabo da PM avisou a algumas pessoas que iria até a casa da ex-companheira para matá-la. Não há detalhes sobre a motivação nem a confirmação de que foi uma consequência ao pedido de separação.

Soldado tentou evitar o crime e também morreu. Ao saber da ameaça, o soldado Eudson Felipe Cavalcante Moura, 24, que atuava no mesmo 3º Batalhão da PM e já tinha participado de operações com Moisés, foi até a casa da mulher para conversar com o colega de farda e tentar fazê-lo desistir do crime. Imagens de uma câmera de segurança da rua onde mora a mulher mostram Moisés chegando em um carro branco e, logo em seguida, sendo abordado por Eudson.