PM baleia ex no dia do divórcio, mata colega que tenta detê-lo e se suicida

Ao saber da ameaça, o soldado Eudson Felipe Cavalcante Moura, 24, que atuava no mesmo 3º Batalhão da PM e já tinha participado de operações com Moisés, foi até a casa da mulher para conversar com o colega de farda e tentar fazê-lo desistir do crime.

Imagens de uma câmera de segurança da rua onde mora a mulher mostram Moisés chegando em um carro branco e, logo em seguida, sendo abordado por Eudson.

Imagens de câmera de segurança mostram quando Eudson tenta persuadir Moisés a desistir do crime Imagem: Reprodução

Eles começam uma conversa que durou menos de um minuto. Moisés então saca uma arma e atira à queima-roupa, matando o colega na hora.

Após o primeiro crime, o PM arromba e invade a casa da ex-companheira e atira contra ela, acertando-a de raspão no braço e na cabeça. Depois, atira contra si mesmo e morre no local.

As imagens de outra câmera de segurança mostram a mulher ferida correndo de sua casa, após os tiros.