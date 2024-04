Vereador dirige ambulância para protestar, enquanto Samu atendia caso grave

Equipe do Samu estava socorrendo um adolescente de 15 anos, que sofria de crises convulsivas graves. A informação é do Cisreuno (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste), responsável pela ambulância. O órgão divulgou uma nota de repúdio, na qual criticou a atitude do vereador.

José Luiz Borges Junior (Podemos) divulgou vídeo pelo Instagram Imagem: Instagram @joseluizbjunior

O Cisreuno informou ainda que o local do atendimento é difícil para estacionar veículos. A nota divulgada pelo órgão critica a "postura de descaso e desrespeito" do vereador.

Primeiramente, cumpre destacar que, as ambulâncias do SAMU 192, segundo o que leciona o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 29, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência.

É lamentável que o representante do povo, eleito para defender os interesses fundamentais da população, entre eles o direito à saúde, adote uma postura de descaso e desrespeito, não só em relação ao Samu, mas principalmente em relação ao paciente.