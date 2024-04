Presos no Paraguai, chefes do PCC são deportados para o Brasil

Os brasileiros Henddryu Bento, Hugo Dylan Hilario e Lucas Felipe Melo, do PCC, foram presos no Paraguai Imagem: Redes sociais

Um dos presos é apontado como responsável por coordenar ações de pistoleiros na fronteira, diz polícia. Hugo Dylan Hilario, o HG, 30, tem mandados de prisão no Brasil por associação ao tráfico, tráfico de drogas e porte ilegal de armas, segundo as autoridades. Henddryu Henrique Bento e Lucas Felipe Soares, que seriam subordinados a HD, também foram presos na ação.

Trio é suspeito de participação em homicídios no Paraná e em Santa Catarina. Segundo as autoridades, as mortes teriam relação com disputa entre facções criminosas. O UOL não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos.