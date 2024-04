Em nenhum momento ela quis dar golpe, diz filho de presa com morto em banco

Naquele momento [dentro do banco], pode-se perceber que uma pessoa em seu estado normal não ficaria falando com um defunto. As imagens dentro do banco mostram que ela ficou seis minutos no banheiro e deixou meu tio na companhia de uma funcionária do banco. Acho que alguém, em sã consciência, que leva um defunto para aplicar esse golpe, teria a cautela de não deixá-lo na presença de um funcionário, já que poderia reconhecer e frustrar o plano dela [...] São pontos que devem ser levados em consideração.

O que se sabe sobre o caso

Erika foi presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. A Justiça converteu prisão em flagrante em preventiva em audiência de custódia na última quinta-feira (18). "Em momento algum, a custodiada se preocupa com o estado de saúde de quem afirmava ser cuidadora", disse a juíza Rachel Assad da Cunha.

Defesa pede revogação da prisão. "Ela [Erika] atende os requisitos legais para responder o processo em liberdade. Não há chance de possível cometimento de crime caso ela seja solta", disse a defensora.

Investigação vai verificar se idoso morreu por ter sido submetido a esforço físico quando deveria estar repousando, segundo a Justiça. "Conforme informações, o idoso havia recebido alta de internação por pneumonia na véspera, com descrição de 'estado caquético' no laudo de necropsia".

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h com apresentação de Fabíola Cidral e às 17h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.