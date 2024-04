Por que o motorista do Porsche está solto e a parente do tio Paulo, presa?

Enquanto Fernando, que matou um motorista de aplicativo ao bater com seu Porsche a mais de 150 km/h após ter bebido drinks com amigos, está aguardando em liberdade o fim da investigação, Érika, que tentou convencer o cadáver do seu "Tio Paulo" a assinar um empréstimo em uma agência bancária, segue presa, mesmo com histórico de problemas mentais.

As situações são diferentes, os crimes dos quais são acusados também, mas ambos foram casos de forte comoção popular. E é impossível não constatar que a Justiça negou a preventiva do menino rico, filho de empresários, de São Paulo, e aceitou para a mulher moradora do bairro pobre de Bangu, no Rio de Janeiro, apesar de ela ter menos risco de atrapalhar a investigação ou mesmo de fugir.

Érika de Souza Vieira Nunes é investigada pelos crimes de tentativa de furto e vilipêndio de cadáver. Até agora, os peritos não foram capazes de apontar se o ex-motorista de ônibus Paulo Roberto Braga chegou à agência sem vida. Ele tinha problemas de saúde e com álcool.