Polícia indicia 3 pessoas pela morte de advogado próximo à sede da OAB-RJ

A Polícia Civil indiciou três homens, nesta quarta-feira (24), pela morte do advogado Rodrigo Marinho Crespo, em fevereiro. Ele foi assassinado a tiros próximo à sede da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro).

O que aconteceu

A investigação aponta que os três, que já estão presos, participaram do monitoramento do advogado e se encontraram antes e depois do crime. Um deles ainda teria fornecido o carro utilizado no dia do assassinato. São eles: Eduardo Sobreira Moraes, Leandro Machado da Silva e Cezar Mondêgo.

A Polícia Civil também informa que o inquérito foi desmembrado para identificar outros envolvidos no caso. No decorrer da investigação, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão contra outras pessoas investigadas.