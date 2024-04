'Pega ele', disse PM após ver motorista de Porsche e mãe deixando o local

— PM: Ou, ou, ou. O senhor era o condutor do carro?

— Daniela: A gente está indo para o hospital, moço.

Uma PM diz que Fernando precisa ser qualificado e questiona sobre a CNH dele. Daniela responde que "já passou tudo para ele [outro PM]. Está tudo com ele, já. Só levar ele para o [Hospital] São Luiz." O agente informa que não liberou a dupla e a mulher diz estar "apavorada" e reforça que levaria o filho para fazer um raio-x.

Agente pede o número do RG de Fernando e a mãe dele volta a falar que já passou todos os dados do rapaz. Ela repete que ele precisa fazer uma tomografia. Enquanto eles conversam com o PM, uma testemunha se aproxima e fala que mora perto do local do acidente e viu que o condutor passou "voado", em alta velocidade. A PM questiona se um colega tem o etilômetro — para fazer o teste do bafômetro —, mas ele responde que não.

Daniela segue falando com outro agente que precisa levar o filho para fazer uma tomografia da cabeça. Um tio de Fernando se aproxima do local. A agente pergunta os dados dele e, em alguns momentos, é a mãe de Fernando que responde no lugar do filho. A mãe ainda declara que o nariz do filho está sangrando.

— Fernando: Eu estava saindo com o Marcos [amigo que estava no Porsche com Fernando], a gente estava indo para casa. E aí aconteceu o acidente horrível. Foi isso.