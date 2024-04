Delegado é afastado de inquérito de colisão com Porsche após criticar PM

Delegado queria ouvir PMs. Segundo apurou o UOL, a intenção de Nelson Alves era saber o que motivou a liberação do empresário Fernando Sastre Filho, 24, logo após o acidente. "Eu vou querer saber sobre isso aí. Eu vou querer saber por que liberaram", disse. A reportagem tentou contato com Alves nesta sexta (19), mas não teve retorno.

SSP nega relação entre troca no comando de delegacia e investigação sobre colisão com Porsche. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública disse que investigação está em fase final para ser relatada à Justiça. "Não houve afastamento. Ocorreu uma mudança administrativa", disse a pasta. Nelson Alves vai do 30º DP para o 81º DP.

O delegado Milton Burguese foi para o 30° DP por ter experiência em apurações de crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. A unidade vem desenvolvendo investigações complexas contra membros de uma facção criminosa que atua em várias regiões do Estado, motivo pelo qual se faz necessária a experiência do delegado citado.

Nota da SSP

O que se sabe sobre o caso

A mãe de Fernando nega fuga e diz que saiu do local do acidente com autorização da PM. Ela disse ter argumentado que levaria filho ao hospital, o que acabou não ocorrendo. Em depoimento, disse ter ido antes para casa e que dormiu após tomar um relaxante muscular.

Motorista foi indiciado por homicídio doloso, quando o autor assume o risco de matar, diz a Polícia Civil. Fernando também deve responder por embriaguez ao volante, fuga do local do acidente e lesão corporal, devido aos ferimentos sofridos pelo passageiro que estava ao lado dele. Ele admitiu que estava dirigindo acima da velocidade permitida, mas negou ter ingerido bebidas alcoólicas — versão contestada por testemunhas.