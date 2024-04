First Capital Bank: como funcionava banco criado por facção

Com o avançar das investigações, a polícia identificou um complexo esquema de envio de cocaína para a África e Europa, por meio de barcos pesqueiros com origem no Pará. O dinheiro da venda das cargas era lavado justamente no First Capital Bank.

Aporte financeiro. O grupo criminoso enxergou a oportunidade de criar uma empresa e apresentá-la ao mercado como banco para lavar o dinheiro que vinha do tráfico de drogas. Lucas Gonçalves, delegado da Polícia Federal do Pará, disse ao Fantástico que, com a criação da empresa, os criminosos tentavam passar legitimidade em suas operações de valores ilícitos.

Entre 2022 e 2023, a instituição movimentou R$ 50 milhões — valor se refere apenas ao que foi movimentado pelo núcleo investigado. Segundo comunicado da PF, "a organização criminosa usava diversos 'laranjas' e 'testas de ferro' para dissimular os valores ilicitamente obtidos, mediante a constituição de diversas pessoas jurídicas."

O autodenominado banco tem site e perfis em redes sociais. No Instagram, inclusive, a empresa se manifestou após a operação da PF: "Negamos qualquer participação ou conivência com práticas ilícitas."

Instituição não tinha registros como banco. Procurado pelo UOL, o Banco Central informou que o First Capital não é regulado pelo órgão. Também em contato com a reportagem, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) disse que o suposto banco não faz parte do seu quadro de associados.