Sakamoto: Há quem tenha dó do faminto, mas ache comunismo combater a fome

A fome choca as pessoas, mas discutir as causas dela faz com que quem proponha essa discussão seja chamado de comunista, disse o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News da manhã desta quinta-feira (25).

Temos o consenso de que a fome precisa ser combatida. Quando a gente começa a falar das soluções, as pessoas chamam as outras de comunistas. Quando você vai falar de programa de benefícios sociais, as pessoas chamam a pessoa de comunista. Quando as pessoas falam em distribuição, também vai se falar que está querendo atrapalhar a liberdade da produção nacional. É aquela coisa: todo mundo tem dó do faminto, mas quando falamos das causas da fome, é comunismo na veia.

Sakamoto relembrou uma frase de Dom Hélder Câmara.