'Não somos bagagem': morte de cão em voo da Gol motiva protesto com pets

Nas redes sociais, o tutor desabafou e disse que cão foi assassinado. "O meu amor foi assassinado, minha melhor escolha, amor da minha vida. Você foi muito novo. Eu me lembro do dia que eu te peguei e a nossa conexão foi momentânea. Meu filho, me perdoa por ter sido egoísta de querer você ao meu lado. Você é o amor da minha vida para sempre. Minha saudade vai ser diária. Saudades de dar a sua maçã toda manhã, levar você para a piscina e de cuidar de você diariamente. Obrigado por tudo meu companheiro", escreveu João em postagem no Instagram.

Em nota, a Gol informou que houve "uma falha operacional" no transporte do animal e disse lamentar o ocorrido. A empresa também afirmou que o cão recebeu cuidados, mas, "infelizmente, logo após o pouso do voo em Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do animal".

Gol também disse que instaurou sindicância interna para apurar o ocorrido. "A Companhia está oferecendo todo o suporte necessário ao tutor e a apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com prioridade total pelo nosso time. Nos solidarizamos com o sofrimento do tutor do Joca. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente a perda do seu animal de estimação."

A empresa decidiu suspender a venda do serviço de transporte de animais por 30 dias. O Ministério de Portos e Aeroportos e a Anac (Agência Nacional de Avião Civil) irão investigar o caso.

Essa não é a primeira vez que um animal de estimação é morto durante um voo de companhia aérea. Em 2021, um cão da mesma raça morreu em um voo da Latam entre São Paulo e Rio de Janeiro e no mesmo ano outro da raça American Bully morreu ao ser transportado também pela Latam em um voo entre Guarulhos e Aracaju.