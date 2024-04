Dono de casa onde idosos foram mortos nega ameaças a autora dos disparos

O produtor rural lembrou que, no dia do crime, reuniu a família para celebrar o seu aniversário. "Eu estava deitado no sofá. Escutei um estouro. Levantei a cabeça e achei que era o pneu da caminhonete que tinha estourado, mas era impossível", relatou. "Vi uma pessoa subindo com espingarda na mão e a mulher vinha atrás com revolver na mão".

Polaco também foi alvo dos atiradores, mas não foi atingido porque a arma falhou. Um dos idosos mortos é seu sogro.

Eu mesmo não ameacei ela não. E tem um ano e pouco que nós não falamos mais com ela. Depois que ela saiu da casa, ela bloqueou a gente

Ela ficou atirando em mim e para todo lado aqui da casa. Eu me abaixei porque o filho dela começou a atirar no sofá com espingarda. Nisso, meu sogro cai nos meus pés, gemendo. Ela atirou dentro do olho dele.

Erneci Lavall Polaco

A delegada responsável pelo caso disse que ainda não é possível saber se a dívida de aluguel motivou o crime. "Nós não sabemos o que aconteceu, precisamos aprofundar para enxergar a real motivação desse crime", disse.

Mãe e o filho foram presos na terça-feira (23). Os dois foram gravados atirando nas vítimas e depois flagrados comprando bebidas durante a fuga.