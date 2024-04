Garçom mata vereador e esfaqueia dois em restaurante no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), também lamentou a morte do vereador. "Recebi com profundo pesar a notícia da morte do vereador César Veras, vítima de um crime bárbaro. Determinei rigor máximo na apuração dos fatos", escreveu nas redes sociais.

O velório do vereador César Veras será realizado hoje até as 17 horas na quadra do Instituto São José. O sepultamento acontecerá na sequência no Cemitério São José.