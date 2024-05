Foto 'cheirando' Bíblia e mais: quem é pastor que diz ter beijado filha

Pacote mais caro chega a quase R$ 28 mil. O pacote Israel e Ilhas Gregas, agendado para acontecer em setembro deste ano, custa US$ 5.443 (cerca de R$ 27,5 mil) por pessoa. Programado para março de 2025, o pacote Israel e Turquia tem o mesmo preço. Já a viagem Israel e Dubai, que deve acontecer em outubro também de 2024, sai por US$ 5,249 (R$ 26,5 mil).

No Instagram, onde acumula quase três milhões de seguidores, o pastor costuma publicar muitos trechos de pregações e conteúdos bíblicos, além de registros ao lado da esposa e família.

Pastor é casado com Patrícia Barreto e é pai de dois filhos: Emily e do Davi. Patrícia, que se apresenta no Instagram com o @patydolucinho, tem quase 400 mil seguidores e também publica conteúdos relacionados à religião e às vendas do marido.

O que aconteceu

"Nossa que mulherão, ai se eu te pego", teria dito pastor à filha. Durante culto com público exclusivamente masculino, Lucinho Barreto disse que já beijou a boca de sua filha, quando ela era criança.