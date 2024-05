Mourão defende liberar dívida do RS e orçamento de guerra após chuvas

Mourão se reúne hoje com senadores da casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para levantar o que pode ser feito pelas vítimas das inundações no Rio Grande do Sul.

Segundo o senador, o objetivo do encontro é "ver o que o parlamento pode fazer em conjunto com o governo federal para romper o cerco e a burocracia que sempre colocam nessas horas e conseguir com que o recurso necessário chegue o mais rápido possível nas mãos de quem precisa.

Também julgamos importante que o governo liberasse o pagamento da dívida do estado do Rio Grande do Sul, que é um dinheiro que já está na mão, e que poderia empregar sem a necessidade de transferência de recursos por parte do governo federal. E talvez a necessidade de criar um orçamento de guerra.

Na minha visão, [o orçamento de guerra] seria algo extra ao orçamento que está funcionando este ano. Por isso, tem que ser votado via medida provisória ou algum outro instrumento legal, de modo que tenha esse recurso efetivamente separado para o Rio Grande do Sul [...] Nessa hora, todo mundo tem que colocar um pouco [de dinheiro], nós, parlamentares, podemos retirar parte do recurso de nossas emendas e direcionar para este esforço.

Ele também afirmou que, historicamente, o brasileiro não se preocupa com a prevenção de desastres.