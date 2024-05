Secretário: É desperdício aplicar dinheiro doado em produtos já enviados

O dinheiro arrecadado pelo Rio Grande do Sul com doações via Pix não será utilizado para compra de produtos que já estejam chegando por doação, explicou o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos, no UOL News da manhã desta quarta-feira (8).

A explicação vem após o governador Eduardo Leite (PSDB) dizer que as doações recebidas pelo Pix serão direcionados para uma entidade privada, com gerência pública.