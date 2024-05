RS prende 32 por vandalismo e invasão; há relatos de assaltos e saques

Trinta e duas pessooas foram presas por vandalismo, invasões e danos ao patrimônio em meio às enchentes que atingem o Rio Grande do Sul, relatou hoje (8) ao UOL News a repórter Giulia Piaia, que está em Porto Alegre, com base em números divulgados pela Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Na cidade de Canoas, a polícia está escoltando barcos de voluntários.

Em Porto Alegre, foram sete prisões de pessoas que estavam fazendo praticando invasões em lugares deixados pelos residentes e em comércios fechados pelo alagamento.