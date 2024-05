Temos 10 mil pessoas dormindo no chão, diz prefeito de Canoas (RS)

Nossa economia foi destruída. A economia municipal e obviamente isso tem impacto na economia do Rio Grande do Sul. Essa questão da mudança climática, nós aqui estamos procurando fazer o dever de casa: uma parceria com o ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade) há quase quatro anos; temos um plano de ação local climático com medidas de mitigação; fizemos todo o balanço de gases estufa, temos uma refinaria. Jairo Jorge (PSD), prefeito de Canoas (RS)

Nós estamos fazendo, medidas, planos de contingência. Mas essa alteração climática [nos leva] a uma estimativa de prejuízo na casa de bilhões. Talvez a gente esteja falando de uma grandeza entre 6 e 8 bilhões [de reais] o prejuízo de Canoas. Jairo Jorge (PSD), prefeito de Canoas (RS)

É importante que a gente tenha outro modelo, porque liberação de FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) não vai ajudar, são medidas antigas e ultrapassadas. [...] É preciso novas políticas. Não adianta pensar a mudança climática e eventos extremos com a mesma cabeça do ano passado. Tive uma tempestade aqui em 16 de janeiro, foi devastadora. As pessoas usaram o FGTS, vão usar o que agora? Jairo Jorge (PSD), prefeito de Canoas (RS)

