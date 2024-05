Congresso aprova projetos para acelerar envio de recursos ao RS via emendas

Além disso, o projeto autoriza a nomeação de policiais civis e militares do Distrito Federal com uso de recursos do Fundo Constitucional do DF.

2º outro projeto altera a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2024. O texto foi relatado pelo deputado Jonas Donizette (PSB-SP). Na prática, os parlamentares (deputados e senadores) poderão enviar parte das suas emendas individuais às cidades em situação de calamidade que não fazem parte de sua base eleitoral. A proposta permitirá o envio de recursos para o Rio Grande do Sul sem a necessidade de apresentar uma justificativa técnica.

O que são e como funcionam as emendas

Todos os ministérios têm duas maneiras de investir recursos em ações. Uma delas é usando as próprias verbas da pasta. A outra é com o empenho e gasto de recursos indicados por parlamentares, as chamadas emendas.

Emendas parlamentares foram criadas pela Constituição de 1988. Elas são divididas em emendas individuais (que todo deputado e senador têm direito), as de bancada (parlamentares de cada estado definem prioridades para a região) e as de comissão (definida por integrantes dos colegiados do Congresso Nacional).

A destinação de emendas parlamentares é a forma que deputados e senadores têm de alimentar suas bases eleitorais. É possível indicar valores para diversas áreas por meio dos ministérios, de acordo com a negociação feita com prefeitos e governadores de cada localidade.