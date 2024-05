Porto Alegre decide derrubar passarela para construir corredor humanitário

Serão demandados, inicialmente, R$50,9 bilhões. Cerca de 3,5 milhões de pessoas serão beneficiadas, segundo o anúncio. Esse dinheiro será remanejado por meio de empréstimos e antecipação de benefícios.

Ministérios não serão afetados. Baseado no decreto de calamidade, aprovado pelo Parlamento, não será remanejado dinheiro de nenhum ministério. O impacto sobre as contas públicas será de R$ 7,6 bilhões.

Abastecimento de arroz está garantido, dizem produtores

Produtores de arroz disseram que "não há motivo para alerta com arroz". Em meio à crise e boatos, a Federação Nacional dos Produtores de Arroz publicou nota tranquilizando os brasileiros: "Não temos problemas com relação ao abastecimento do mercado interno".

Maior parte das lavouras gaúchas já foi colhida. De acordo com Instituto Rio Grandense do Arroz, dos 900 mil hectares semeados, 84,2% foram colhidos. Destes, 2,55% foram perdidos inteiramente e 1,97% foram parcialmente perdidos. Resta 11,26% da plantação total a ser colhida. O estado é o maior produtor nacional do alimento, com 70% da produção.

Segurança é reforçada

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou hoje o reforço no policiamento dos abrigos. São mais de 400 em todo o estado, que estão acolhendo desabrigados pelas fortes chuvas. Os policiais vão trabalhar para preservar a privacidade dos acolhidos, especialmente mulheres e crianças, segundo o governo.