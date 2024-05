Melhora de cavalo surpreende, mas não há previsão de alta, diz veterinária

A professora e médica veterinária Mariângela Allgayer, que faz parte da equipe que atende o cavalo que ficou ilhado em cima de um telhado, em Canoas (RS), disse hoje que o animal tem tido uma boa recuperação, mas que ainda não há previsão para alta.

O que aconteceu

Animal ficou ilhado por cerca de 100 horas. A veterinária afirmou ao UOL, nesta sexta-feira (10), que o cavalo está magro, mas hidratado e com a alimentação normal. Ela avaliou como surpreendente a boa recuperação do animal, batizado de Caramelo, devido ao tempo que permaneceu isolado e sem comer.