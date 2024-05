Cover de Elvis: quem é prefeito que discutiu com ministro de Lula?

Prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, gravou uma ligação com Paulo Pimenta, ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), em que cobrou recursos do governo federal para a reconstrução da cidade gaúcha após as chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.

Saiba mais sobre o político

Nascido em 3 de maio de 1969, Fabiano Feltrin se apresenta em seu site como "artista, mentor e empresário". Ele administra empresas do setor imobiliário, de eventos e lazer, como por exemplo o Grupo Feltrin, que controla as marcas Feltrin do setor imobiliário; da Lisa Eventos e Entretenimento; e da rede Bob's na Serra Gaúcha.

Feltrin também é um dos sócios responsáveis pelo primeiro Hard Rock Café do Rio Grande do Sul, inaugurado em Gramado em 2018 — no evento de abertura, o empresário realizou uma de suas apresentações como Elvis Presley.