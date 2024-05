Polícia prende suspeitos de matar casal a tiros por engano no Paraná

Prisão dos suspeitos ocorreu em Guaratuba, no litoral do Paraná, e em Santa Catarina. Operação foi feita em uma parceria da Polícia Civil do Paraná com a Polícia Civil de Santa Catarina.

Polícia diz que apreendeu duas pistolas calibre 9mm, 44 munições, quatro carregadores e dois celulares. Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. O nome deles não foi divulgado pela polícia. Por isso, o UOL não conseguiu localizar suas defesas. O espaço segue aberto para manifestação.

Crime ocorreu no dia 30 de setembro de 2023. Os suspeitos invadiram a residência do casal e efetuaram diversos disparos de arma de fogo em direção às vítimas.

Relembre o caso

Casal foi morto enquanto dormia. Duas portas teriam sido arrombadas no imóvel, de acordo com a RPC, afiliada da TV Globo no Paraná. A Polícia Militar informou ao UOL que foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo por volta das 2h da madrugada do sábado.

No local, o casal foi encontrado já morto, sobre a cama, e com marcas de tiros. Segundo uma testemunha, dois homens em um veículo de cor escura teriam entrado na residência e cometido o crime.