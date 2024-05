Fortes chuvas na Europa causam inundações e evacuações na França e Alemanha

Fortes chuvas que atingiram a região norte da Europa causaram alagamentos e evacuações em pelo menos quatro países.

O que aconteceu

Alerta vermelho para região de Moselle, na França. O serviço meteorológico do país informou que as fortes chuvas na área levaram risco de enchentes à região do rio Nied. Ao todo, 120 ocorrências relacionadas às enchentes foram registradas neste sábado.

Na comuna de Bouzonville, perto da fronteira da França com a Alemanha, correnteza foi registrada nas ruas. Choveu cerca de 75 milímetros em um dia, informou o jornal Le Republicain Lorrain.