Cada minuto importa: enchentes atrapalham identificação de vítimas no RS

Estado do corpo na água

Temperatura acelera ou atrasa a putrefação. Quanto mais quente, mais rápido ela acontece. Se fria, mais devagar. No entanto, tratando-se de uma água de enchente, contaminada, como é o caso do Rio Grande do Sul, pode acontecer justamente o contrário por conta das bactérias presentes.

Depois que o corpo é encontrado e retirado, ele deve ser armazenado corretamente em câmaras frias, porque um novo processo de decomposição se inicia rapidamente.

Caroline Daitx

Mudanças no corpo. Na água, em poucos minutos, a pele fica enrugada e, com o tempo, ela descasca e cria bolhas. A face fica mais escura e irreconhecível, os lábios e a língua se projetam para fora. "Tudo isso vai contribuindo para tirar as características iniciais de uma pessoa."

Corpos boiam e depois afundam. Nos primeiros dias após o afogamento, os corpos boiam por causa da produção de gases gerados pelo processo de putrefação. "Mas eles vão começar a vazar do corpo, junto com outras secreções, e o corpo vai afundar porque se tornou mais denso." Por isso que desaparecidos podem ser encontrados conforme o volume de água cai.

Como acontece a identificação?

Sem características físicas reconhecíveis. Quando um corpo atinge um avançado estado de decomposição significa que ele já não pode mais ser identificado a olho nu. Agora, isso pode acontecer por meio de uma combinação de outros meios: digital, DNA, arcada dentária ou fotos de roupas e objetos encontrados juntos ao corpo.