Estudantes agredidos e detidos por PMs após protesto na Alesp são liberados

Decisão e laudo do IML foram enviados à Justiça Militar e ao MP. Como Arthur e Matheus alegaram ter havido violência no ato da prisão, os documentos foram encaminhados ao juiz corregedor permanente e distribuidor de 1ª instância da Justiça Militar de São Paulo, bem como ao Ministério Público do estado, "para tomada das providências cabíveis", completou o TJSP.

Movimento estudantil comemorou a soltura dos alunos. "Mas a luta continua contra esse projeto que acaba com a educação pública e de qualidade! Não às escolas militares!", escreveu a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos) em uma rede social.

O UOL ainda tenta contato com a entidade e com os estudantes citados. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Estudantes foram recebidos com bomba e cassetete na Alesp. Um vídeo gravado pela assessoria de imprensa do gabinete da deputada estadual Monica Seixas (PSOL) mostrou policiais agredindo dezenas de jovens que tentavam acessar o plenário da Casa. A confusão aconteceu na terça (21), durante a votação projeto de lei que regulamenta escolas cívico-militares na rede estadual de São Paulo.