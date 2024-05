Defesa de mulher que jogou soda cáustica em jovem no PR pede cela especial

Jean Campos explicou que tais provocações teriam sido feitas em diversos momentos. "A Débora todos os dias vai buscar o filho na escola e, todos os dias, a vítima passava na frente do local e falava para ela frases e termos pejorativos. Tudo isso foi tomando conta do sentimento dela".

Mensagens em aparelho celular foram o estopim para o crime, diz a defesa. "Até que certo dia, Débora teve acesso ao aparelho celular do companheiro [que está preso e já teve um relacionamento com a vítima] e lá constava uma mensagem que a vítima teria mandado para ele. Ela falava com termos pejorativos sobre o rosto de Débora, dizendo que ela era feia, ridícula e que ela era muito melhor do que a Débora".

O advogado quer evitar que a cliente vá ao Tribunal do Júri. Ele contou que a defesa vai atuar para ela responder na Justiça comum e receber a pena por lesão corporal.

Ela foi presa na manhã da última sexta-feira (24) e disse aos policiais que a substância jogada na vítima era mistura de soda cáustica com água. Débora apontou onde comprou a substância - o hidróxido de sódio é uma base e não um ácido. Anteriormente, a polícia havia informado que se tratava de um ataque com ácido, mas após a prisão, a informação foi corrigida pela Polícia Civil.

Ataque foi causado por ciúmes. Segundo a polícia, a mulher contou que atacou Isabelly porque ela teria se relacionado com um ex-namorado dela.

Ela também estudou rotina da vítima. "Quando ela [vítima] saiu da academia, a suspeita arremessou [a substância] e fugiu. Durante a fuga, ela se desfez das roupas, que foram apreendidas hoje pela manhã durante dirigências da Polícia Civil. Foi apreendida a peruca loira, um óculos, um boné, uma luva que foi utilizada para sua proteção durante a ação delituosa, além de uma camiseta vermelha".