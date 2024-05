Suspeito de chacina em MG tirou foto com vítima no colo, diz mãe

A mãe de Heitor Felipe, 9, morto em uma chacina em Ribeirão das Neves (MG), no dia 23 de maio, publicou a foto de um dos suspeitos do ataque com o menino no colo. À época, o homem e o pai da criança, que também morreu, eram amigos, segundo a mulher.

O que aconteceu

A mãe de Heitor usou o Instagram para postar uma foto de quem ela acredita que seja o mandante do crime. O homem aparece segurando o menino que morreu no colo, ainda bebê. De acordo com a mulher, o indivíduo era comparsa do marido dela, Felipe Júnior Moreira Lima, 26, até que houve uma briga — que culminou no assassinato na última semana.

O suposto assassino foi descrito pela mulher por meio de uma música, indicando que o homem é Judas - por seu comportamento de traidor. Numa frase direta, a mãe comenta que a pessoa que aparece ali com seu filho é o mesmo que encomendou a chacina, resultando na morte de seu filho.