Vídeo mostra aniversário momentos antes de chacina que matou crianças em MG

Festa de aniversário

A chacina aconteceu durante a festa de aniversário de Heitor. Dois suspeitos, de 23 e 26 anos, atiraram contra pessoas que estavam na confraternização.

Os dois teriam chegado em um carro branco na casa, no bairro Areias, por volta das 19h. O aniversariante de 9 anos, o pai dele de 26 e a prima de 11 foram mortos.

O homem teve 12 perfurações, informou a Polícia Militar. Os três corpos foram encontrados no chão, já mortos.

Segundo a PM, o ataque foi por ''rivalidade entre lideranças do tráfico de drogas''. Uma parente da família contou aos militares que o pai do menino era ''envolvido com o tráfico''.

Atlético-MG

Heitor Felipe foi atleta das categorias de base do Atlético-MG.