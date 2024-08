Detentos escapam de viatura em MG, mas são recapturados; vídeo

Dois homens conseguiram escapar de uma viatura do Departamento Penitenciário de Minas Gerais na tarde desta quarta-feira (28). Ambos foram recapturados.

O que aconteceu

Vídeo registrou o momento em que os detentos saem da viatura do Grupo de Escolta Tático Prisional. Os dois homens escaparam pela porta traseira da viatura e saíram correndo pela via. Segundos depois, os agentes também saem do veículo e passam a perseguir os fugitivos.

Presos escaparam durante "movimentação de escolta". O veículo trafegava na região da Via Expressa, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.