Após ler matéria sobre Iza, Lessa diz que cantora não era alvo: 'Sou fã'

Muitas pesquisas que eles dizem, (...) eram matérias que foram lidas, do jornal. Teve uma da Iza. Eu queria assistir ao show da Iza. Simplesmente busquei. [Iza] Estava fazendo um show, e eu estava próximo. A minha família me contou que disseram que se não fosse a vereadora [Marielle], poderia muito bem ser a Iza. Mas eu sou fã da Iza.

Rone Lessa em depoimento

A resposta veio após manifestação da defesa de Domingos Brazão. O advogado Marcos Gesteira Palma questionou Lessa sobre uma suposta pesquisa feita na internet, relativa a uma ativista social no Rio de Janeiro que frequentava o mesmo evento que Marielle Franco.

Lessa, por sua vez, negou, e disse que nem todas as consultas que fez na internet teriam relação com crimes. Ele usou o exemplo da cantora para falar que foram juntados ao inquérito matérias jornalísticas que ele lia apenas por interesse particular — nesse caso, seu gosto musical.

"Memes" de Lula e Dilma

Lessa também respondeu a questionamentos sobre pesquisas de personalidades e políticos brasileiros na internet. Lula e Dilma, segundo a investigação, tiveram seus nomes citados.