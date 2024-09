Chuvas no RS deixam mais de 250 fora de casa; 31 municípios relatam danos

Em alguns municípios, chuva esperada para dois meses caiu em três dias. Segundo a empresa de meteorologia MetSul, Camaquã, cidade com maior número de desalojados e desabrigados, teve 200 milímetros concentrados desde o fim do domingo (22). Em Capão do Leão, choveu 173 mm no mesmo período. Canguaçu (171 milímetros) e Rio Grande (158 milímetros) foram os outros municípios que tiveram mais de 150 mm de chuvas acumuladas no período.

O órgão estadual alerta para temporais na maioria do RS nesta quinta. A previsão aponta chuva com temporais e vento forte, granizo e alagamentos pontuais na Região Metropolitana de Porto Alegre e em alguns municípios do Vale do Taquari, como Arroio do Meio, Bom Retiro do Sul e Lajeado.

Previsão do tempo

Previsão de temporais severos, com alta probabilidade de danos. Segundo a MetSul, a chuva deve atingir todas as regiões do estado a partir desta quinta, com "pancadas torrenciais e volumosas".

Áreas mais afetadas. A chuva intensa deve atingir a área entre Pelotas e o Norte da Lagoa dos Patos; Porto Alegre e Região Metropolitana; sul do litoral norte; centro e parte do oeste e do noroeste do estado.

Municípios registraram vendavais e granizo gigante. Cidades tiveram quedas de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. Vídeos postados nas redes sociais mostram grandes pedras de granizo, algumas com sete centímetros de diâmetro, caindo em cidades no interior.