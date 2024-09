Dentista assassinada pelo irmão tinha ido levar bolo à mãe, diz polícia

Ezequiel Martins fugiu, mas se entregou a polícia e teve prisão temporária decretada. A polícia destaca que Ezequiel era maior e mais forte que a irmã —que tentou fugir, mas morreu no local.

Não foi possível localizar a defesa do preso. Segundo a Polícia Militar, o irmão da vítima tinha passagens policiais por maus-tratos contra animais, falsa comunicação de crime, dano, lesão corporal, ameaça e furto. O espaço segue aberto para manifestações.

O autor do crime, que tem compleição física bastante avantajada em relação a vítima, ceifou sua vida de forma cruel e fria. A vítima tentou fugir após ser golpeada várias vezes, mas não resistiu e faleceu no local do crime.

Polícia Civil de Santa Catarina

A dentista tinha um consultório na cidade de Tubarão (SC). Em seu perfil no Instagram, ela dizia ser especialista em prótese dentária e implantodontia. O velório de Isabel foi realizado na sexta-feira (27) no Crematório e Memorial São Mateus, em Capivari de Baixo (SC).