Pai de militar morto no Ministério da Defesa receberá R$ 150 mil da União

A Justiça Federal condenou ontem a União a pagar indenização por danos morais de R$ 150 mil a Wilson Ferreira Duarte, pai do militar assassinado por um colega de farda com um tiro na cabeça em um alojamento no prédio anexo do Ministério da Defesa, em Brasília. O crime cometido pelo ex-soldado Felipe de Carvalho Sales ocorreu em novembro de 2022.

O que aconteceu

Valor total da condenação por morte de soldado Kauan Jesus da Cunha Duarte é de R$ 250 mil. Shayene Souza Silva Duarte, irmã do militar, receberá os R$ 100 mil restantes estipulados pela Justiça Federal.

Justiça julgou procedente pedido de promoção de militar morto ao posto de 3º sargento do Exército. Com isso, o pai de Kauan também terá direito a receber pensão correspondente a dois terços do soldo que Kauan receberia nesse posto até completar 25 anos. Depois, a pensão seria reduzida a um terço do soldo até quando completasse 65 anos ou até a morte do pai. Morto aos 19, Kauan teria 21 anos hoje.