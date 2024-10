Há três dias sem luz em SP, morador cita descaso: 'Me sinto humilhado'

Gostaria de ser ouvido de alguma forma. Estou me sentindo humilhado. Quando querem cortar [a energia] no dia seguinte estão na frente da sua casa e não têm dó, cortam e mandam você se virar. Aposto que no bairro do presidente da Enel e de qualquer político agora não está faltando energia, porque eles sabem a quem importa priorizar. Lamentável

Rafael, em depoimento ao UOL

Rafael, que trabalha como operador de telemarketing em serviço home office, disse que perdeu o dia de trabalho pela falta de energia. Além disso, ele afirma ter perdido os alimentos que havia guardado na geladeira. O morador diz que, em contato com a Enel, a empresa informou que recompensará os danos sofridos - mas ele duvida que isso ocorra.

As carnes já descongelaram e o leite estragou. A orientação da agência foi que abríssemos registro [de danos] após o retorno da luz, para solicitar o ressarcimento. Mas não tenho muita esperança de que realmente serei ressarcido, infelizmente.

Rafael

Rafael disse que perdeu os alimentos que estavam na geladeira devido a falta de eletricidade Imagem: Reprodução/Arquivo Pessoal

Rafael ainda contou que tem usado a bateria do carro para recarregar o celular. Agora, ele diz apenas "rezar" para que a situação seja normalizada. "Só estou rezando para a luz voltar logo. Com filha pequena é complicado, vai escurecendo e ela quer brincar, mas não tem como deixar correndo no escuro", diz.

O UOL entrou em contato com a Enel para pedir um posicionamento sobre casos como o de Rafael, mas não obteve retorno. Em caso de resposta, esta matéria será atualizada.