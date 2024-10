SP apura casos de pacientes infectados com dengue após transfusão de sangue

O estado de São Paulo investiga o caso de três pacientes que teriam se contaminado com o vírus da dengue após transfusões de sangue.

O que aconteceu

São três casos prováveis na capital paulista, informou a Secretaria Estadual de Saúde. A contaminação aconteceu após transfusões de hemocomponentes ou transplantes em hospitais.

Não há orientação do Ministério da Saúde para que bolsas de sangue sejam testadas para a dengue. As diretrizes atuais determinam que os testes aconteçam para rastrear doenças transmissíveis, como Hepatite B e C, Sífilis, Doença de Chagas, Malária e HIV. O UOL entrou em contato com a pasta, mas não teve retorno até a publicação do texto.