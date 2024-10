Acusados de matar Marielle e Anderson vão a júri: acompanhe ao vivo

Começa hoje o júri popular dos réus confessos pelos homicídios da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, em 14 de março de 2018. O julgamento dos ex-policiais militares Ronnie Lessa, 54, e Élcio de Queiroz, 51, deve durar pelo menos dois dias.

Como será o júri

Ao todo, nove testemunhas serão ouvidas no 4º Tribunal do Júri do Rio. Sete pessoas foram indicadas pelo Ministério Público e as outras duas pela defesa de Lessa.

Na primeira fileira do plenário, estão sentados lado a lado, na sequência: o deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ), pai da Marielle, Anielle e filha da Marielle. Mãe da Marielle e a viúva do motorista Anderson Gomes não estão acompanhando o primeiro depoimento.