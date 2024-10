Vendedor do Brás diz que manterá vendas em casa: 'Chorando por dentro'

Sandro diz que vai atender clientes em casa "até arrumar outro local". O teto do Shopping 25 desabou no início da tarde de ontem, mas a Defesa Civil diz que não há risco de colapso estrutural total.

Cerca de 200 lojas pequenas foram atingidas pelas chamas. Três pessoas precisaram de atendimento médico após inalar fumaça.

Como foi o incêndio

Fogo começou por volta das 6h44 no segundo pavimento do edifício e destruiu cerca de 200 lojas, segundo estimativa da Defesa Civil. A rua Barão de Ladário é um centro de comércio muito movimentado pela manhã no Brás.

Imóvel está com o laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros vencido desde agosto, informou capitão Maykon Cristo, responsável pela operação. Segundo a Defesa Civil, o certificado de segurança do shopping foi emitido pela prefeitura em 2022 e é válido até 2027.

Moradores de um prédio ao lado do imóvel foram orientados a deixar suas casas. Comerciantes de imóveis vizinhos ao Shopping 25 estão retirando suas mercadorias do local. Até o momento, as chamas não atingiram os prédios ao lado do shopping. Os bombeiros informaram que atuam para reduzir o incêndio e evitar a propagação das chamas para outros espaços.