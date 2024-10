Bilionário chinês se alia com Doria na briga contra Joesley pela Eldorado

Ele já facilitou, por exemplo, uma conversa entre o diretor-executivo da Paper no Brasil, Claudio Cotrim, e um ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) para tentar reverter uma iniciativa que estava sendo tomada por Joesley e Wesley para que o tribunal se envolvesse no caso, conforme pessoas que acompanham o assunto de perto.

A disputa entre a J&F, holding controlada pelos Batista, e a Paper Excellence, que pertence a Widjaja, se arrasta desde 2017, quando o bilionário chinês adquiriu o controle da Eldorado por R$ 15 bilhões.

A transação acabou não sendo concretizada e se transformou numa batalha jurídica que envolve as maiores bancas de advocacia do país e agora também os dois maiores fóruns de relacionamento empresarial.

A aproximação entre a Widjaja e Doria é uma maneira da Paper Excellence tentar contrabalançar a afinidade entre os irmãos Batista e João Camargo, presidente do conselho do Esfera Brasil e presidente executivo do conselho de administração da CNN Brasil.

Os Batista estão hoje entre os maiores patrocinadores do Esfera e participam de praticamente todos os eventos do grupo, em uma tentativa de limpar sua imagem após a delação premiada. O Esfera ganhou espaço e influência, enquanto Doria se dedicava à política. O grupo cresceu ainda mais a partir do governo Lula.

Representantes da Paper Excellence estavam entre os empresários participantes da Lide Brazil Conference, realizada nesta semana, em Londres, com a parceria do UOL e da Folha de S. Paulo. Entre eles, Claudio Cotrim, CEO da empresa no Brasil. Ele disse à coluna que integra o Lide desde 2011.