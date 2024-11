Empresário morto em aeroporto foi acusado de matar membro do PCC

O empresário e o agente penitenciário chegaram a ficar presos, mas passaram a responder o processo em liberdade. Gritzbach deixou a Penitenciária 1 de Presidente Venceslau (SP), em 7 de junho de 2023, usando tornozeleira eletrônica. A defesa dele temia pela vida do cliente e dizia que se ele ficasse segregado poderia morrer na prisão por integrantes do PCC.

Os advogados do empresário disseram ao colunista do UOL Josmar Jozino que os verdadeiros culpados pelas mortes foram arrolados como testemunhas de acusação. Na denúncia oferecida contra os dois acusados, o MP-SP diz que Gritzbach trabalhava com imóveis e operações com bitcoins e, após conhecer Cara Preta, passou a realizar negócios com ele e fazer investimentos para a vítima.

Cara Preta suspeitou que o empresário estava subtraindo parte dos valores investidos por ele. O integrante do PCC teria começado a cobrá-lo e a exigir a prestação de contas das operações realizadas e também a devolução do dinheiro.

Entenda o caso

0:00 / 0:00

Um ataque a tiros deixou um morto e ao menos três feridos na tarde de sexta no aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. A vítima foi identificada como o empresário Antônio Vinícius Lopes Gritzbach, ameaçado de morte pelo PCC. Ele era o pivô de uma guerra interna na facção criminosa e foi alvo de um atentado no Natal do ano passado.