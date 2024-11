Reitor da UFRJ admite 'grave situação orçamentária' após cortes de luz

O reitor da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Roberto Medronho, admitiu, nesta quarta-feira (13), que a universidade passa por um momento financeiro delicado. Há instalações com fornecimento de água e energia cortados desde ontem (12).

O que ele disse

Medronho diz que não dá para ficar sem energia elétrica, em publicação no Instagram. "Convido a todas as pessoas do corpo social da UFRJ a participarem da aula pública que eu ministrarei no Prédio Jorge Machado Moreira, o prédio da antiga Reitoria. Lá mostrarei a nossa grave situação orçamentária".