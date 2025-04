CV cobra R$ 30 mil e ameaça comerciantes no Ceará: 'Encher a cara de bala'

Como era a extorsão

A vítima que procurou a polícia relatou receber mensagens via WhatsApp de números desconhecidos. Entre os contatos, o comerciante disse haver um de DDD 21 (Rio de Janeiro).

As mensagens lhe cobravam R$ 30 mil para que suas lojas no centro de Fortaleza não fossem queimadas. Os mensageiros se anunciavam como membros do CV e ameaçaram "encher a cara de bala".

Sem pagar, no dia 1º de novembro de 2023, a esposa do comerciante informou que o cadeado da porta da loja, localizada na avenida Duque de Caxias, havia sido queimada naquela madrugada. Em seguida, ele recebeu mensagens pelo WhatsApp de um número com DDD 31 (Minas Gerais) dizendo: "Agora você acredita que não é golpe, isso foi só uma alerta pra você mim [sic] pagar". Depois, outro comunicado dizia que se ele bloqueasse o contato, "já sei sua resposta, é guerra."

Integrante do CV ameaça comerciante Imagem: Reprodução

A polícia investigou que um dos nomes usados no número faz referência ao termo "Tropa do Veterano CV".